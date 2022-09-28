انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان تعلن عن قرار جديد بخصوص مشروع سكن لكل المصريين في هذه المنطقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، قرار جديد بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمتوسطي ومنخفضي الدخل في جمهورية مصر العربية.وأعلنت الإسكان عن بدء تنفيذ عدد من الشقق السكانية في مدينة العاشرة من رمضان ضمن مشروع سكن لكل المصريين مساحات تتراوح بين 100 – 110- 120 متر مربع للوحدة كاملة التشطيب مشيرة أن هذه الوحدات سوف تكون في منطقة الخدمات الإقليمية.

وأشار الوزارة أن الوحدات التي سوف يتم بنائها تبلغ 1632 وحدة سكنية بعدد 68 عمارة شاملة أعمال الربط على المرافق، حيث أنه تم البدء في الحفر لأعمال البنية التحتية الخاصة بهذا المشروع مثل شبكات المياه والصرف الصحي كما تم البدء في تنفيذ أعمال الإسكان للعمارات.