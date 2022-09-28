وزير البيئة التونسية: ندعم مبادرة مصر لإدارة النفايات بحلول 2050

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حوار مع مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تونس مع وزيرة البيئة التونسية والذى تم التطرق خلاله إلى العلاقات المصرية التونسية فى المجال البيئى، وقمة المناخ COP 27 التى تستضيفها شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وأهم الموضوعات التى ستتولى تونس تقديمها خلال القمة، وملامح استراتيجيتها للحياد الكربونى.

وأكدت الوزيرة، فى بداية الحوار، أن مصر لعبت دورا رئيسيا تاريخيا خلال أهم الفترات الخلافية سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية أو على المستوى الدولى، فى تقريب وجهات النظر بين الدول وإيجاد الحلول الوسط التى تخلق أرضية ملائمة للتوافق.

وأضافت أن مصر كانت دائما سباقة فى وضع السياسات وتنفيذ المشاريع والبرامج الهيكلية التى تسهم فى التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة فى مجالات المياه والزراعة والبحث العلمى والبنية الأساسية، كما عملت منذ سنوات عدة على وضع البرامج التى تسهم فى تركيز مقومات اقتصاد يتناغم مع الرهانات البيئية والمناخية خاصة فى المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة والصناعة.

وأشارت الشيخاوى إلى أن مصر عملت على المستويات الإقليمية والدولية على لعب دور رئيس فى تعزيز قدرات الدول، خاصة على المستويات العربية والإفريقية، فى مجال التفاوض فى إطار الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية، خاصة من خلال رئاستها للمجموعة التفاوضية العربية، والمجموعة الإفريقية ومجموعة 77 + الصين.

وأكدت وزيرة البيئة التونسية أهمية العلاقات الثنائية بين تونس ومصر فى المجال البيئى والحرص المتبادل على التنسيق المستمر وتبادل الخبرات والخبراء لما يجمع البلدين من خصائص بيئية وطبيعية مشتركة، مشيرة إلى أنها التقت مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد العديد من المرات من بينها قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالمملكة العربية السعودية فى أكتوبر 2021، والدورة 26 لمؤتمر الأطراف بجلاسكو فى نوفمبر 2021.

ولفتت إلى الاجتماع الثنائى بينها وبين الدكتورة ياسمين فؤاد - على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) الذى عقد بداكار يومى 15 و16 سبتمبر الجارى - حيث تم تناول العلاقات بين البلدين فى المجال البيئى وخاصة التعاون فى التصرف فى النفايات والتربية البيئية.

وأشادت الشيخاوى بالمبادرة المصرية الخاصة بالتصرف فى النفايات الإفريقية 2050 التى قدمتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مؤتمر (AMCEN)، مؤكدة دعم بلادها لهذا المشروع الذى يهم القارة السمراء.

وأوضحت وزيرة البيئة التونسية أن التعاون فى المجال البيئى بين بلادها ومصر يرتكز على مذكرة تفاهم فى مجال حماية البيئة تم توقيعها سنة 1999، وتم على أساسه وضع برنامج تنفيذى أول (2015-2017) تم توقيعه فى 8 سبتمبر 2015، وتم تمديد العمل به للأعوام (2018-2020)، مشيرة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة المصرية التونسية فى مجال حماية البيئة على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى الذى استضافته بشرم الشيخ فى نوفمبر 2018.

وأضافت أنه بمناسبة انعقاد الدورة 17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو الماضى، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور بخصوص البرنامج التنفيذى فى مجال حماية البيئة 2023-2024 للوصول إلى صيغته النهائية، معربة عن أملها فى أن يتم انعقاد الاجتماع الثانى للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة التونسية المصرية خلال العام الجارى، وذلك للتوصل إلى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذى فى مجال حماية البيئة، ووضع جدولة زمنية للأنشطة التى تندرج ضمنه.

وأوضحت الوزيرة أن أهم المجالات المدرجة فى البرنامج التنفيذى بين تونس ومصر فى مجال حماية البيئة تتمثل فى التصرف فى النفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، والإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامان، والاقتصاد الأخضر والدائرى، والإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى والسياحة البيئية، والتشريعات والمؤشرات البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة، والتدريب والتوعية البيئية.

ونوهت الشيخاوى إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطة البرنامج من خلال تبادل الخبرات والتجارب والوثائق وزيارات الخبراء، وإعداد دراسات لمشاريع بيئية مشتركة، وعقد ورشات العمل ومحاضرات وزيارات ميدانية وتنظيم دورات تدريبية.

وعن الاستعدادات الكبيرة لتصبح شرم الشيخ مدينة خضراء قبل استضافة مؤتمر المناخ Cop 27 ، قالت وزيرة البيئة التونسية: لقد لاحظنا بشكل جلى حرص مصر على ترسيخ مبدأ الاستدامة ضمن كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لمؤتمر 27 Cop، مما يؤهل الدورة لتكون من أهم الدورات التى تتميز باحترام الحياد الكربونى، من خلال اعتماد الطاقات المتجددة والنقل الكهربائى واعتماد منظومات متطورة للتصرف السليم فى المخلفات.

وعن أجندة تونس فى مؤتمر المناخ cop 27 وحلولها للحد من آثار التغير المناخى، قالت الوزيرة إنه بالإضافة إلى مشاركة تونس فى المسائل التفاوضية العامة والتى تندرج ضمن البرنامج الرسمى للاجتماعات التفاوضية، وهى نقاط يتم اقتراحها من طرف رئاسة المؤتمر والمصادقة عليها من طرف كل الدول الأطراف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تتولى تونس تنظيم عدد من الورش الجانبية التى تهدف إلى مزيد التعريف بأولوياتها وتبادل الآراء بشأنها.

وأوضحت أن من أهم الموضوعات التى ستتولى تونس تقديمها فى هذا المجال، التركيز على أن مجابهة التغيرات المناخية، تتطلب دورا فاعلا ومشاركة فعالة من كل الأطراف، وخصوصا القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته فى تنفيذ وتمويل المشاريع الكبرى فى مجال التقليص من الانبعاثات والتكيف فى إطار الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الدور المهم للهياكل والسلطات المحلية، لدعم مقومات التنمية المحلية المتناغمة مع السياسات الوطنية وخاصة فى مجال التنفيذ الفعلى والميدانى لمشاريع التكيف على المستويات المحلية.

وأضافت أن من أهم ملامح استراتيجية تونس للحياد الكربونى، اعتماد برامج وتوجهات تركز على مبادئ المحافظة المستدامة على الموارد الطبيعية وتعزيز الأنشطة البشرية المتناغمة مع حماية البيئة، خاصة من خلال الاعتماد شبه الكامل على الطاقات المتجددة، وتعزيز النقل المستدام والبنية الأساسية والإنشاءات المراعية للبيئة وذات الانبعاثات الضعيفة من الكربون والصناعات النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز مقومات الأمن الغذائى من خلال إعادة تأهيل المنظومات الزراعية والمحافظة المستدامة على التربة والموارد المائية، مشيرة إلى أن الحياد الكربونى يرتكز على تعزيز مقومات الاقتصاد الدائرى ومزيد إحكام التصرف فى النفايات الصلبة والسائلة بجميع أنواعها.

وأكدت ليلى الشيخاوى المهداوى، أهمية التركيز على مقاربة التحول العادل Just Transition والتى تسهم فى ضمان حقوق كل الدول على السواء فى التنمية المستدامة، من خلال دعم القدرات وتوفير التمويلات الضروريات لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية دون المساس بالتوازنات المالية للدول، مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتها الفنية والمالية فى هذا المجال.

وعن أهم القضايا التى ترى أنها ستكون محور اهتمام الدول المشاركة فى مؤتمر Cop 27، قالت الوزيرة التونسية أعتقد أن أحد أهم الموضوعات التى يتعين إيلاءها العناية اللازمة خلال المؤتمر، لتأثيرها المباشر على الدول النامية، على غرار تونس، والعمل على تحقيق التقدم اللازم بخصوصها هو تعزيز الطموح لضمان فاعلية أكثر فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم آليات التنفيذ التى تشمل دعم قدرات الدول النامية لإعداد برامجها فى مجال التكيف، وتعزيز برامج التطوير التكنولوجى وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ المشاريع والبرامج التى تمكن من التقليص من حدة التأثيرات المناخية خاصة على الدول الأكثر هشاشة .

وأوضحت أن هذا الأمر يندرج ضمن برنامج شرم الشيخ لتحديد هدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية، والذى يجب أن يحدد الهدف الدولى وآليات تنفيذه ومتابعته وتقييمه.

وأضافت أن من بين أهم الموضوعات أيضا دعم الدول النامية لتمويل برامجها ذات الأولوية للتقليص من الانبعاثات والحد من تأثيرات التغير المناخى، خاصة من خلال ضمان الوصول فى أقرب وقت ممكن إلى الهدف العالمى للتمويل طويل المدى (100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020)، وتحديد هدف عالمى جديد للتمويل بعد سنة 2025، يكون متناغما مع الحاجات الفعلية للدول النامية فى هذا الغرض.

وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجى، قالت الوزيرة إن تونس تدعو إلى الإسراع فى استكمال المفاوضات بخصوص الإطار العالمى حول التنوع البيولوجى لما بعد 2020 الذى يشهد نسقا ثقيلا ومتعثرا منذ أكثر من عامين، كما تشجع تونس على اعتماد أهداف فى أفق 2030 تتلاءم وتستجيب لتطلعات وقدرات البلدان الإفريقية وتلبى احتياجات شعوب القارة من خلال الاستخدام المستدام وتقاسم المنافع المتأتية من التنوع البيولوجى والموارد الجينية.

وأكدت وزيرة البيئة التونسية أن بلادها تدعو إلى زيادة فى التدفقات المالية الدولية من جميع المصادر وتوجيهها إلى الدول النامية لمساعدتها على تنفيذ بنود الإطار العالمى لما بعد 2020 وبلوغ أهدافه الإنسانية.

وقالت إن دول القارة الإفريقية تعد أكثر الدول تضررا من تبعات التغيرات المناخية، وهو ما تم تأكيده من خلال التقرير السادس للهيئة الدولية لخبراء المناخ (IPCC)، علما بأن هذه النتيجة تعد تأكيدا علميا لعديد التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التى بدأنا منذ عقود نلاحظها بشكل جلى بدولنا الإفريقية، خاصة من خلال تدهور الموارد الطبيعية والمنظومات الإنتاجية والأمن الغذائى وتفاقم الكوارث والمظاهر الطبيعية القصوى بكل الدول الإفريقية .

وأضافت الوزيرة لقد سعينا باعتبار انتمائنا لمجموعة الدول الإفريقية إلى إدراج عنصر ضمن المفاوضات الدولية يتعلق بالتفاوض حول إقرار إجراءات خصوصية لدعم الدول الإفريقية فى مجال التكيف وتعزيز قدراتها لمجابهة تداعيات المناخ، خاصة فى ما يتعلق بتطوير التكنولوجيات الفعالة والتمويلات الملائمة فى هذا الغرض، واعتقد أننا نجحنا حتى الآن، بدعم من الرئاسة المصرية لمؤتمر cop 27، فى إدراج هذا العنصر ضمن أهم النقاط التفاوضية للمؤتمر .

وعن عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها لتمويل جهود الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها فى الدول النامية، قالت الوزيرة التونسية: لقد تم إقرار مضاعفة التمويل الموجه لمساعدة الدول النامية فى مجال التكيف ضمن قرار الدورة 26 لمؤتمر الأطراف بجلاسكو، وفى اعتقادى، أنه لا يمكن حاليا الحديث عن عدم التزام الدول بتنفيذ هذا القرار، باعتبار أن تفعيل القرار يتطلب تحديد الآليات العملية للتفعيل وإدراج مؤشرات خاصة وإجراءات عملية إلزامية يتم اعتمادها من طرف كل هياكل التمويل الراجعة بالنظر للاتفاقية على غرار الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمى، إضافة إلى مؤسسات الدعم والتمويل على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية.

وأضافت اعتقد أن من أهم المواضيع التى سيتم التركيز عليها ضمن أعمال مؤتمر 27 Cop، إقرار آليات خاصة لمتابعة وتقييم التزام الدول والهيئات المانحة بتفعيل هذا القرار ، مؤكدة أهمية إدراج التوازن بين التمويلات المخصصة لكل من التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات ضمن المفاوضات الحالية للمؤتمر 27، خاصة عند التطرق إلى مسألة التمويل طويل المدى أو الهدف العالمى الجديد للتمويل.

وبسؤالها عن مدى حاجة المجتمع الدولى لقوانين دولية أكثر صرامة وملزمة لحماية البيئة والحد من تلوثها، أجابت وزيرة البيئة التونسية، قائلة إنه على الصعيد العالمى تدير مجموعة متنوعة من الهيئات والاتفاقيات الدولية موارد الطبيعة والبيئة برا وبحرا أغلبها ملزمة قانونا للقرارات التى تتخذها لكن غالبا ما تتداخل الاختصاصات ولا توجد عمليا آليات للتنسيق .

وأضافت الشيخاوى أنه من الملاحظ أن مسألة حماية التنوع البيولوجى واستغلاله المستدام واستعمال الموارد الجينية ودراسات وتقييمات التأثيرات على المحيط والبيئة ودعم الحلول القائمة على الطبيعة ونقل التكنولوجيا ودعم القدرات وتوفير التمويلات الضرورية هى مسائل ذات أولوية للبلدان الإفريقية ولتونس، يتعين تعزيزها فى إطار الاتفاقيات البيئية الكبرى سارية المفعول كاتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجى وتغير المناخ ومكافحة التصحر) أو فى إطار صكوك دولية أخرى على غرار ما يتم حاليا بخصوص المفاوضات الجارية لاعتماد صك دولى جديد ملزم قانونا فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى خارج الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام.

وعن اجتماعات الشق الوزارى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) فى دورته الثامنة عشرة الذى عقد بالعاصمة السنغالية داكار يومى 15 و16 سبتمبر الجارى، أكدت وزيرة البيئة التونسية أنه كان مناسبة للتحضير والتنسيق وتبادل المواقف والآراء استعدادا للفاعليات الأممية الكبرى المرتقبة على غرار مشاركة دول إفريقيا فى مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية Cop 27 الذى سينعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والمؤتمر الـ15 حول التنوع البيولوجى الذى سيعقد فى ديسمبر المقبل بمونتريال.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق، خلال المؤتمر، على قرارات ورسائل سياسية لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى أعقاب أزمات صحية وغذائية وطاقية ومالية ما تزال تؤثر على دول إفريقيا خاصة وأن الجائحة أظهرت هشاشة الدول الإفريقية وأعاقت قدرتها على مجابهة التحديات والأزمات المناخ والتنوع البيولوجى والتلوث.

وأوضحت أن من بين أهم القرارات التى تم الاتفاق عليها، القرار المتعلق بالقضاء على المصبات المفتوحة ومنع حرق النفايات فى إفريقيا وتعزيز استخدامها كمورد للقيمة المضافة وخلق فرص العمل مع دعوة شركاء التنمية والجهات المانحة لمساعدة البلدان الإفريقية على مراقبة وتقليل انبعاثات غاز الميثان والكربون المرتبطة بالنفايات، كما تم كذلك إقرار تحسين الوعى بمخاطر مضادات الميكروبات (Anti-microbiens) على صحة الإنسان والتنمية المستدامة فى إفريقيا وتمت الدعوة أيضا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمنع وتقليل الآثار الضارة لمضادات الميكروبات.

وعن رفع الوعى البيئى لدى المواطن العربى، أوضحت الوزيرة التونسية أن الوزارات المكلفة بالبيئة فى المنطقة العربية تعتبر وزارات أفقية تمس كل القطاعات وتلعب دورا مهما فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشيرة إلى أنها وزارات مكلفة أساسا بوضع الخطط والاستراتيجيات العامة حول الشأن البيئى إضافة إلى الدور المهم والمحورى الذى تلعبه فى التوعية بضرورة المحافظة على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، إلا أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بتظافر جهود مختلف الأطراف من مجتمع مدنى والقطاع الخاص ومواطنين ووسائل الإعلام من أجل رفع التحديات البيئية الراهنة والتأقلم مع مختلف التغيرات.

وعن حرائق الغابات التى شهدتها تونس فى أغسطس الماضى، قالت الوزيرة ليلى الشيخاوى المهداوى، إن تونس تشهد خلال موسم الصيف فى الفترات التى تسجل فيها ارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة كباقى دول العالم وبالخصوص بمنطقة حوض البحر المتوسط، حرائق متعددة ومتكررة بالمناطق الغابية التى نعتبرها ثروة وطنية .

وأوضحت أن هذه الحرائق يمكن أن تكون نتيجة أسباب طبيعية أو بشرية وهو ما سبب خسائر مادية كبرى خاصة فى الغطاء النباتى والحيوانات، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات العشر الماضية تسجيل ارتفاع كبير فى عدد الحرائق والمساحات المتضررة وهو ما يتطلب سنوات طويلة لإعادة إنباتها.

وأضافت وزيرة البيئة التونسية أنه تم خلال شهر أغسطس الماضى تسجيل حرائق متزامنة ببعض المناطق الغابية التى تتميز بغطاء نباتى سريع الاشتعال كغابات الزان والصنوبر، وفى إطار حرصها على حماية الغطاء النباتى والمساحات المتضررة، بادرت وزارتها باقتراح برنامج عمل متكامل يتضمن علاوة على الجوانب التشريعية، إجراءات عملية وملموسة وميدانية للوقاية ومجابهة الحرائق وتجريمها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المحافظة ومراقبة الغابات.

وأكدت الشيخاوى، مساندة وزارتها للجهود الوطنية للتشجير وتوسيع وصيانة المناطق الخضراء بالمدن والمناطق المتاخمة لها، وذلك خلال حملات وطنية بمناسبة اليوم العالمى للتنوع البيولوجى واليوم العالمى والوطنى للبيئة وعيد الشجرة.

وأشارت إلى أن وزارتها أصدرت نصا قانونيا يقضى بمنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فى أول سبتمبر الجارى لضررها على صحة الإنسان وتلويثها للبيئة وإن كل كيلو متر من السواحل التونسية كان يستقبل فى العام الواحد قرابة 8 أطنان من النفايات البلاستيكية، مشيرة إلى أنه تم استبدال تلك الأكياس بأخرى صديقة للبيئة.

وسلطت الوزيرة الضوء على حملة شهر النظافة التوعوية التى شاركت بها كافة الوزارات التونسية ومكونات المجتمع المدنى ومنظمات وطنية واستهدفت التخلص من الأكياس البلاستيكية فى كل ولايات البلاد بالتعاون مع السلطات الجهوية والبلديات، قبل العودة المدرسية بالإضافة إلى مشاركة تونس فى اليوم العالمى للنظافة يوم 5 يونيو بيئة سليمة وجسم سليم .. مشيرة إلى أن هناك اتفاقية شراكة مع وزارة التربية التونسية لإدخال التربية البيئية فى المناهج المدرسية.