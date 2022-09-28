مصر تتقدم 5 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى خلال 2022

جدة - نرمين السيد - الوزير أشار -فى بيان اليوم الأربعاء- إلى تقدم مصر فى العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجاءت فى المرتبة الـ15 بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.

ومن ناحيته، كشف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن تقدم ترتيب مصر فى مدخلات ومخرجات الابتكار، وحصلت على المرتبة 97 فى مدخلات الابتكار مقارنة بالمركز 102 خلال العام الماضى 2021، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت المرتبة 83 مقارنة بالمركز 86 العام الماضى.

ولفت إلى ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84).

ونوه صقر بتحقيق مصر مرتبة مرتفعة فى مؤشر البحوث والتطوير، حيث جاءت فى المرتبة 54 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز، حيث حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر فى المرتبة الـ 42 مقارنة بالمرتبة 49 العام الماضى.

ولفت إلى تقدم مصر فى مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، وجاءت فى المركز 49 مقارنة بالمركز 54 العام الماضى؛ فضلًا عن تقدمها أيضًا فى مؤشر تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 86 مقارنة بالمرتبة 90 عالميًا عام 2021.

وبدوره قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مؤشر الابتكار العالمى يعد من المؤشرات الدولية المهمة، والتى تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.

وأضاف أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمى الدولى يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولى.

ونوه بما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن النشر الدولى للبحوث العلمية فى مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين فى مجال النشر الدولى، من خلال الدور الذى ستقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة فى دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه وفقًا لقاعدة البيانات الدولية (Scopus) فقد تم نشر 38798 بحثًا دوليًا للباحثين المصريين فى الجامعات والمراكز البحثية خلال عام 2021، بمعدل زيادة قدرها 21.1% عن عام 2020، كما بلغ عدد الباحثين المصريين الذين قاموا بنشر الأبحاث الدولية 52511 باحثًا.