مؤتمر صحفى للإعلان عن استعدادات العام الدراسى الجديد غدا

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، غدا الخميس، مؤتمر صحفيا، للإعلان عن استعدادات العام الدراسى الجديد 2022 - 2023 وذلك فى تمام الساعة 10:30 صباحا بديوان عام الوزارة.





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