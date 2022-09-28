بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى

جدة - نرمين السيد - ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصرى.

كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها الاستعدادات التى تتم لعقد المؤتمر الاقتصادى، ومتابعة أيضًا الاستعدادات التى تتم لعقد قمة COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، بجانب متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، وملف التعديات على الأراضى وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعى وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها.