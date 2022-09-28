الزراعة: توجيهات رئاسية بوضع استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة السمكية بمصر

جدة - نرمين السيد - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز ممثلى الوزرات والهيئات المعنية.





وخلال الاجتماع رحب القصير بأعضاء مجلس الإدارة واستعرض الأهداف التى من أجلها تم إنشاء الجهاز كهيئة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء من أجل تنمية البحيرات المصرية والثروة السمكية

القصير أكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر فى هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وفائض للتصدير خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة فى غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.



وقال القصير إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وحدد وزير الزراعة محاور العمل والتى يجب أن يسعى الجهاز الجديد على تحقيقها فى الفترة المقبلة وتتمثل فى تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفى المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.

كما أشار وزير الزراعة الى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد فى اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.



ووجه وزير الزراعة بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبى المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع فى إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة،

وكان اجتماع مجلس كان قد بدأ بكلمة ترحيب من د. صلاح مصيلحى رئيس الجهاز تقدم خلالها

بالتهنئة لوزير الزراعة بمناسبة تفويض د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء له ومباشرة اختصاصاته فى الإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كما أشاد بالدعم الكبير الذى قدمه وزير الزراعة لهيئة الثروة السمكية خلال الفترة الماضية

‏ومن ناحيته اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى للجهاز أكد على ضرورة إجراء تغيير حقيقى وملموس على الأرض وليس تغيير فى مسميات فقط من هيئة إلى جهاز، وأن يكون ذلك التغيير فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة، والرهان على وعى الصيادين ودعم الاتحاد التعاونى بالعمل على تنفيذ خطة الدولة فى مجال الثروة السمكية.

وكان مجلس إدارة الجهاز قام بمناقشة بعض الموضوعات الادارية والمالية والفنية التى كانت مدرجة على جدول الأعمال.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى اختصاصات رئيس الوزراء بالاشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.