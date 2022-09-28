انت الان تتابع خبر لمدة 10 ساعات متواصلة – قطع المياه عن هذه الأماكن في “بني سويف” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني سويف أنه عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 في قرية أطواب وتوابعها مركز الواسطى.وأوضحت مياه شرب بني سويف، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة 10ساعات كاملة بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي السادسة مساءً من نفس اليوم ، بسبب أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه أطواب المدمجة بمركز الواسطى.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.