انت الان تتابع خبر حقيقة وجود ديدان في الجوافة.. وزارة الزراعة تطمئن قلب كل المواطنين ومحبيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مستشار وزير الزراعة الدكتور محمد علي فهيم بالكشف عن حقيقة وجود ديدان في الجوافة، وهذا ما انتشر مؤخراً على جميع صفحات التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، وشغلت بال الكثير من المواطنين.

ونفي فهيم كل ما انتشر حول وجود ديدان في محصول الجوافة، وأوضح أن كل ما انتشر غير صحيح ومحاولة لتشوية موسم الجوافة، وقال في أحد البرامج التلفزيونية “إن كافة الأخبار المتداولة عن وجود ديدان بالجوافة غير صحيح وأن السوشيال ميديا وراء ترويج مثل هذه الشائعات”.

وتابع قائلاً “كل من يروج لتشويه المحاصيل الزراعية شهادة زور وتصل إلى الخيانة، ولذلك أطالب الجميع بتحري الدقة فيما يردده من أخبار”، وتمتلي الجوافة في الأسواق حالياً وهي سعرها في متناول الجميع ونظيفة من الداخل والخارج.