انت الان تتابع خبر اتفرج .. اتيكيت أمينة شلباية في دخول الحمام.. أثارت الجدل بيه بعد البيتزا والعنب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب اتيكيت أمينة شلباية في دخول الحمام حالة من الجدل الكبير خلال الأسابيع الماضية، وهذا بعدما نشرت العديد من الفيديوهات التي توجد حول الاتيكيت بشكل خاص، وذلك بعد فيديو اتيكيت أكل العنب والبيتزا.

فيديو اتيكيت أمينة شلباية في دخول الحمام أثارت به الجدل

وقامت أمينة شلباية بمشاركة جميع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، بفيديو كشفت فيه عنه اتيكيت دخول الحمام، وقالت إنه يوجد الكثيرين يتبعون بعض الإجراءات التي يجب أن يتم تطبيقها أثناء دخول الحمام، وهذا سواء كانت عامة أو في المنزل فيتم إلقاء المنديل في سلة القمامة.