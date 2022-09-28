انت الان تتابع خبر رسوم تجديد رخصة السيارة .. بتبدأ من 1800 جنيه وأنت طالع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بيان هام خلال الساعات الماضية بشأن رسوم تجديد رخصة السيارة، خاصة بعد الأقاويل التي أثيرت حول تخفيض هذه الرسوم.وكشفت الداخلية أن رسوم تجديد رخصة السيارة لم تشهد إلغاء شرط وجود شنطة الإسعافات والمثلث ، أنما تم تخفيض قيمته في وحدات المرور بقيمة 160 جنيها لأول مرة بعدما كان كان سعرها أكثر من 800 حنيه ، موضحة أن الهدف من ذلك هو التخفيف عن كاهل أصحاب السيارات.

رسوم تجديد رخصة السيارة:

تبدأ رسوم تحديد رخصة السيارة من 1800 جنيه كحد أدني ، يزيد على حسب مدة التراخيص وموديل السيارة وسعتها اللترية و رسم الضريبة ورسوم ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية

وقامت شركة أمان بتعلق منشورات داخل جميع وحدات المرور في كافة أنحاء الجمهورية تعلن فيه عن تعديل الأسعار الخاصة برسوم التراخيص، موضحة أن جميع المستلزمات الفنية اختياري وليس اجباري بشرط صلاحية كلا من حقيقة الاسعافات الأولية والمثلث العاكس وطفاية الحريق.

وأوضحت الشركة أن المواطن غير مجبر على شراء هذه الأشياء من جهة معينة وفي حالة وجود أي شكاوي يقوم بالتوجه إلي مكتب رئيس وحدة المرور.