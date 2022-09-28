الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على حل مشاكل المستثمرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنهاء معوقات الاستثمار خلال شهرين كما سيتم تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان " السيسي: الانتهاء من إزالة معوقات الاستثمار خلال شهرين" أفادت الصحيفة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وإزالة كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أن يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في مداخلة له خلال افتتاحه أمس عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

وقالت صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "السيسي: حل مشاكل المستثمرين في شهرين " أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بإنهاء مشاكل المستثمرين خلال شهرين على الأكثر، في إشارة إلى مشكلة استيراد مستلزمات الإنتاج بسبب تداعيات أزمة توفير الدولار كاشفا عن ميزة نسبية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، وهي أن أجور العمالة المصرية قليلة مقارنة بالأجور في أي دولة من دول العالم.

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: القطاع الخاص يتجاوز 75% من حجم الاقتصاد "أبرزت الصحيفة تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا «أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين».