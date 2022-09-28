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وزارة القوى العاملة : انتهاء 4 برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، بشأن إنتهاء 4 دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، وتصنيع الملابس الجاهزة ، والتطريز الآلي ، والطاقة الشمسية لـ 45 متدرب ومتدربة ، وذلك في إطار جهود الوزارة للاهتمام بالشباب وإعداده وتأهيله لسوق العمل .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، في تقريره ، انه تم الانتهاء من 4 برامج تدريبية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة ، وذلك بعد إجراء الإختبار النهائى للمتدربين على تلك المهن وتسليمهم شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية .

وأضاف مدير المديرية ، أن توزيع المتدربين على الدورات جاء كالتالى : 14 متدرب ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، و10متدربين على مهنة تصنيع الملابس جاهزة ، و 10 متدربين على مهنة التطريز الالى ، فضلاً عن 11 متدرب على الطاقة الشمسية ، تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل داخل المحافظة او خارجها في الشركات والمصانع .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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