وزارة القوى العاملة : انتهاء 4 برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، بشأن إنتهاء 4 دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، وتصنيع الملابس الجاهزة ، والتطريز الآلي ، والطاقة الشمسية لـ 45 متدرب ومتدربة ، وذلك في إطار جهود الوزارة للاهتمام بالشباب وإعداده وتأهيله لسوق العمل .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، في تقريره ، انه تم الانتهاء من 4 برامج تدريبية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة ، وذلك بعد إجراء الإختبار النهائى للمتدربين على تلك المهن وتسليمهم شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية .

وأضاف مدير المديرية ، أن توزيع المتدربين على الدورات جاء كالتالى : 14 متدرب ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، و10متدربين على مهنة تصنيع الملابس جاهزة ، و 10 متدربين على مهنة التطريز الالى ، فضلاً عن 11 متدرب على الطاقة الشمسية ، تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل داخل المحافظة او خارجها في الشركات والمصانع .