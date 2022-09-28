انت الان تتابع خبر البرص المصري يغزو المحاصيل في إسرائيل.. أول تعليق من الزراعة ومعلومات عنه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء الجميع يبحثون عن كلمة البرص المصري يغزو المحاصيل في إسرائيل، وذلك بعد أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه يهدد المحاصيل والنظام البيئي به، ونتج عن ذلك خلق حالة من الرعب الشديد بعد انتشاره في الكثير من المناطق المتفرقة أثناء الفترة الماضية.

وأعلن أحد المصادر في وزارة الزراعة أن البورص المصري لا يهاجم أي نوع من أنواع المحاصيل الزراعية بأي شكل من الأشكال وهو يتغذى فقط على الحشرات الضارة، وأن الأبراص بشكل عام ينتج عنها الكثير من الجراثيم والبكتيريا التي يمشي عليها، وله صوت مميز وينتشر في الصحاري ومن الممكن أن يتم مشاهدتها في المنازل والحدائق، والبرص لا يؤذي الإنسان والدليل على هذا أنه يوجد في المنازل ولا يشكل خطر.

وأكد البروفيسور شاي ميري في جامعة تل أبيض “إنه يمكن لـ البرص المصري أن يأكل أي شيء يمكنه التغلب عليه. في شمال أفريقيا، تم تسجيل تناول الجربيل. كما أنه يأكل الأبراص ومفصليات الأرجل الأخرى ويشكل خطرا محتملا على أي شيء يعيش في بيئته”.