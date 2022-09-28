القوى العاملة: انتهاء 4 برامج تدريبية على مهن مطلوبة لسوق العمل بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن إنتهاء 4 دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة، وتصنيع الملابس الجاهزة، والتطريز الآلى، والطاقة الشمسية لـ 45 متدربا ومتدربة، وذلك فى إطار جهود الوزارة للاهتمام بالشباب وإعداده وتأهيله لسوق العمل.





وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، فى تقريره، أنه تم الانتهاء من 4 برامج تدريبية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وذلك بعد إجراء الإختبار النهائى للمتدربين على تلك المهن وتسليمهم شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية. وأضاف مدير المديرية، أن توزيع المتدربين على الدورات جاء كالتالى: 14 متدربا ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة، و10 متدربين على مهنة تصنيع الملابس الجاهزة، و10 متدربين على مهنة التطريز الآلى، فضلا عن 11 متدربا على الطاقة الشمسية، تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل داخل المحافظة او خارجها فى الشركات والمصانع.

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