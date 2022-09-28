الصحف الكويتية تبرز تأكيد السيسى بحل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنهاء معوقات الاستثمار خلال شهرين كما سيتم تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير مستلزمات الإنتاج.





ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان " السيسى: الانتهاء من إزالة معوقات الاستثمار خلال شهرين" أفادت الصحيفة بأن الرئيس السيسى أكد اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وإزالة كل المعوقات التى تقابلها، مشددا على أن يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة فى مواجهة الاستثمار.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى، أكد فى مداخلة له خلال افتتاحه أمس عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، جدية الدولة فى تناول المشكلات التى تعوق الاستثمار والتصدى لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

وقالت صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "السيسى: حل مشاكل المستثمرين فى شهرين " أن الرئيس السيسى وجه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بإنهاء مشاكل المستثمرين خلال شهرين على الأكثر، فى إشارة إلى مشكلة استيراد مستلزمات الإنتاج بسبب تداعيات أزمة توفير الدولار كاشفا عن ميزة نسبية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، وهى أن أجور العمالة المصرية قليلة مقارنة بالأجور فى أى دولة من دول العالم.

وفى صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان "الرئيس السيسى: القطاع الخاص يتجاوز 75 % من حجم الاقتصاد " أبرزت الصحيفة تشديد الرئيس السيسى على جدية الدولة فى حل مشكلات المستثمرين بما فى ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا «أنه وجه محافظ البنك المركزى بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين».