لوحة رائعة فى السيدة.. العروسة والحصان يزينان حلوى المولد (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد رصدت عدسة دوت الخليج جمال وروعة تلك الحلوى ومدى إقبال المواطنين عليها ةتحديدا فى حى السيدة زينب العريق والشهير، حيث رصدنا إقبالا كثيفا على عرائس المولد وحصان المولد، وغير ذلك من مظاهر البهجة بـ المولد النبوى الشريف 2022.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوى الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، والتى يصل عددها إلى 1300 مجمع.

وأفاد التقرير الوارد بضخ كميات كبيرة من حلوى ‏المولد، فى المجمعات الاستهلاكية احتفالا بهذه المناسبة. وتبدأ الأسعار من 65 جنيها للكيلو الواحد. 145 جنيها ‏للعبوة وزن 2 كجم. 230 جنيه للعبوة وزن 3 كجم. وأشار ‏التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ‏لتلبية احتياجات المواطنين منها بهذه المناسبة. وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة ‏معاون الوزير، بأن الدكتور على ‏المصيلحى، وجه ‏الشركة القابضة بضرورة توفير حلوى المولد بجودة عالية ‏للمواطنين. وأكد أن الشركة القابضة تواصل طرحها للكثير من ‏السلع الغذائية أيضا بتخفيضات تصل إلى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق ‏الخارجى، وأكد توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ ‏من 10.5 لبطاقة التموين، و14.75 للأرز الحر أيضا، والسكر ‏بـ10.5 للمواطن على بطاقة التموين.‏

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