افتتاح السيسى عددا مـن مشروعات هيئة الاستثمار يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الرئيس يشهد افتتاح عدد مــــن مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بالقليوبية والدقهلية، السيسى: القطاع الخاص يتجاوز 75% من الاقتصاد، وإزالة كافة المعوقات خلال شهرين !"، إن الرئيس السيسى، أكد اهتمام الدولة بالصناعة وإزالة كل المعوقات التى تقابلها وتقديم كل الدعم اللازم لها، وشدد الرئيس السيسى على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وسيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة فى مواجهة الاستثمار.

جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى على هامش افتتاحه عدداً من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى محافظتى الدقهلية والقليوبية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

كما أكد السيسى، على جدية الدولة فى تناول المشكلات التى تعوق الاستثمار والتصدى لها وحلها ، مشيراً إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلاً إضافياً ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

كما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الرئيس يشهد الفيلم التسجيلى «مسار واعد»ـ إن الرئيس السيسى شهد عرضاً لفيلم تسجيلى بعنوان «مسار واعد».. وعرض الفيلم أهم المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار ومسار الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية، وأهمية الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى من خلال رؤية مصر 2030 التى فتحت مصر من خلالها أبواب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق المزيد من المناطق الحرة والصناعية واللوجستية والتكنولوجية .

وفى سياق آخر، قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "القاهرة تستضيف ملتقى الشراكة «المصرية الإسبانية»، سمير: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات المتطورة فى تحديث الصناعة"، إن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أكد أن إسبانيا تعد شريكاً اقـتـصـاديـاً رئيسياً لمصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشار إلـى أن زيـارة وزيـرة الـدولـة الإسبانية للتجارة والاستثمار على رأس وفد يضم ممثلى 30 شركة من كبريات الشركات الاسبانية يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقـتـصـادى المشترك على كافة المستويات، كما يؤكد اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصرى باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة ومحورا تجاريا عالميا.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس أحمد سمير، تشيانا مينديز بيـرتـولـو وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار لاستعراض سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادى العالمى وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "85,4 زيادة فى السائحين.. والمواطنون يتزاحمون على المتحف المصرى .. طوابير الأحفاد تطرق أبواب الأجداد"، إن مئات المواطنين توافدوا صباح أمـس عـلـى مـعـرض الـكـتـب والإصـدارات.. الذى أقيم داخل المتحف المصرى بالمجان، احتفالًا بمرور 200 عام على معرفة اللغة المصـريـة الـقـديـمـة ونشأة علم المصريات وفك رموز حجر رشيد .. المعرض يقام على مدار شهر كامل ويضم مجموعة من الكتب النادرة ؛إضافة إلى أحدث الإصدارات.

كما شهد المتحف المصرى إقبالًا كبيراً من المواطنين الذين اصطفوا فى طوابير امتدت إلى عدة أمتار، وتسبب فى زحام أثر على حركة الـسـيـر بـمـيـدان الـتـحـريـر الـذى يحوى المتحف ، وحضر المئات من الأشخاص سواء فرادى أو فى مجموعات من أجل انتهاز الفرصة والتمتع بنزهة ثقافية وسياحية .. قبيل أيام من استئناف الدراسة السعر الرمزى للكتب بالمعرض ، كان عاملاً مساعداً على جذب أعداد ضخمة مـن الـزائـريـن ، خاصة وأن أى كتاب يباع بـ 2 جنيه فقط وذلك لطلبة الآثار والتاريخ والباحثين فى علم الآثار .. إلى جانب الإصدارات الحديثة وآخر ما أصدره المجلس الأعلى للآثار.

أما صحيفة الأهرام فقالت تحت عنوان "«الأهرام» داخل أكبر محطة نووية فى روسيا.. «لينينجراد» و«الضبعة».. وجهان للطاقة النووية صديقة البيئة"ـ إن مصر شرعت فى تنفيذ حلمها بامتلاك محطة نووية سلمية مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، وبدأت الخطوات الفعلية لذلك فى عام 2015، حتى صدر إذن إنشاء أول مفاعل نووى على أرض مدينة الضبعة فى 30 يونيو الماضى، ومعه بدأت شركة «روساتوم» الروسية الحكومية فى بناء المحطة، وتصنيع قلب المفاعل فى مصانعها بروسيا، وسيتم نقلها بحرا إلى الضبعة بعد الانتهاء من صب القواعد الخرسانية للمفاعل خلال الفترة المقبلة.

أما صحيفة (الشروق)، فقالت تحت عنوان "وزير التعليم العالى: ندعم المبتكرين بتسويق ابتكاراتهم وتوفير مستثمرين لتصنيعها"، إن وزير التعليم العالى، الدكتور محمد أيمن عـاشـور، أكد حرص الوزارة على مساعدة الطلاب والباحثين على حل المشكلات الواقعية بطرق غير تقليدية من خلال تسويق منتجاتهم وتوفير فرص عمل وإنشاء مشروعات تربط البحث العلمى باحتياجات الدولة، من أجل المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى.

وأضاف الوزير، أمس، خلال مسابقة توزيع جوائز مسابقة صندوق رعاية المبتكرين والنابغين الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشائه، أن الوزارة بدأت بإنشاء مراكز للإبداع والابتكار داخل الجامعات المصرية، وأفرزت المواهب من الطلاب وشباب الباحثين بدعم من صندوق رعاية المبتكرين وتوجيه من القيادة السياسية، فى إطار ربط محور الإبداع والابتكار بالعملية التعليمية وسوق العمل واحتياجات الدولة، لتوطين الصناعة الوطنية، مما ينعكس إيجابيا على توفير احتياجات الدولة.