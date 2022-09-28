أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

ينظم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، احتفالية لتخريج الدفعة الثانية من برنامج المقبلين على الزواج، وتسليم شهادات اجتيازهم للدورات، وذلك ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية "أسرة مستقرة - مجتمع آمن".

القاهرة

يصل إلى القاهرة الشاب المصرى أحمد حسين عبد الفتاح، والذى كان يعمل فى دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، حيث حدثت له تداعيات صحية معقدة، على متن الطائرة القادمة من نيروبى.

القاهرة

تشارك وحدة المؤتمرات بالمركز القومى للبحوث فى الاحتفال بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية تحت شعار "نثقف وندعم للنهوض بالرضاعة الطبيعية"، والذى يقام كل عام على مستوى دول العالم لدعم الرضاعة الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاشم رئيس المركز.

القاهرة

يفتتح خالد عبد العال، محافظ القاهرة معرض مستلزمات المدارس الذى تقيمه المحافظة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ويشارك به أكثر من 40 عارضا بتخفيضات تصل إلى 30% وذلك بشارع الخمسين أمام هاب فيفتى بالمعادى.

شرم الشيخ

تنطلق فعاليات المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فى دورته السادسة لمدة يومين، بمدينة شرم الشيخ تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص''؛ لمناقشة التحديات التى تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربى وكيفية التغلب عليها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية.

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: "العدالة المناخية"؛ والتى تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة، حيث يدير الندوة الدكتور عبد المسيح سمعان - مقرر اللجنة، ويحاضر فيها الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور مسعد سلامة وكيل كلية الآداب جامعة المنصورة.

القاهرة

ينظم المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والطباعة، لقاء افتراضيا حول نظام "المصدر المعتمد" لشرح آليات النظام والذى سيكون بديلاً عن شهادة المنشأ ويتم التسجيل فى البرنامج اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2022 عبر موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت.

القاهرة

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مؤتمراً صحفياً فى الرابعة والنصف بعد عصر اليوم، بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام فى الفترة من 20 أكتوبر المقبل حتى 3 نوفمبر القادم.

القاهرة

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى لهذا الشهر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الإنسان"، فى السابعة والنصف مساء بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

القاهرة

تعرض دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى، فيلم "ريتسا" للنجم محمود حميدة، وذلك فى الثامنة مساء، على المسرح الصغير، حيث من المقرر، عقب عرض الفيلم، عقد ندوة حوارية تستضيف مجموعة من فريق عمل الفيلم .

القاهرة

ينتظم لاعبو فريق النادى الأهلى المنضمون للمنتخب ‏الوطنى الأول لكرة القدم، فى معسكر الفريق، حيث يخوض الأهلى مرانه على فترتين "صباحية ومسائية" على ملعبه مختار التتش بمقر النادى، وذلك ضمن البرنامج ‏الذى حدده المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر، خلال فترة الإعداد.

الاسكندرية

يستقبل قصر ثقافة الأنفوشى بمدينة الإسكندرية آخر عرضين من العروض المشاركة بالدورة الـ 12 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى، دورة الفنان الراحل سمير غانم.. حيث يعرض فى الثامنة مساء على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشى العرض المسرحى الأسبانى "قصص فوربى الخيالة"، ويعرض على المسرح الكبير بالأنفوشى فى السادسة مساء العرض المسرحى المصرى"سالب واحد" .

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بالاشتراك مع أوركسترا شباب مركز تنمية المواهب بالأوبرا، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية، أولى محاضرات الموسم الثقافى القبطى الثالث عشر، بعنوان "الدور الوطنى لبابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، وذلك عن طريق البث عن بُعد، يحاضر فيها القمص يوسف تادرس الحومى، أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية، وعضو لجنة التاريخ القبطى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الكويت

يلتقى منتخبا ايران وإندونيسيا ولبنان والصين ضمن مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات فى حين يلتقى السعودية واليابان ويواجه فيتنام كوريا الجنوبية ضمن مباريات المجموعة الرابعة .

بغداد

يعقد مجلس النواب العراقى جلية للتصويت على استقالة رئيس المجلس من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.

طوكيو

يجرى رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو محادثات مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فضلا عن الاجتماع بعدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال اليابانيين خلال الزيارة التى بدأ أمس إلى طوكيو.