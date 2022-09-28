جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 35 24 العاصمة الإدارية 34 24 6 أكتوبر 35 23 بنهـا 35 24 دمنهور 34 24 كفر الشيخ 34 23 المنصورة 34 23 دمياط 31 24 بورسعيد 31 25 الإسماعيلية 36 23 السويس 36 24 الزقازيق 35 23 شبين الكوم 35 24 طنطا 34 23 شلاتين 38 28 الإسكندرية 33 24 العلمين الجديدة 31 23 وادي النطرون 35 24 مطروح 31 24 السلوم 33 24 سيوة 36 22 العريش 32 24 رفح 31 23 الطور 34 25 كاترين 32 18 رأس سدر 36 25 نخل 34 16 طابا 35 24 نويبع 37 25 حلايب 35 27 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 39 27 مرسى علم 38 28 الفيوم 36 23 بني سويف 37 23 المنيا 38 23 أسيوط 40 24 سوهاج 41 25 قنا 43 26 الأقصر 43 26 أسوان 43 28 الوادي الجديد 43 29 أبوسمبل 42 29 أبو رماد 37 28 رأس حدربة 34 26

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأربعاء.. الأرصاد تكشف عن ظاهرتين مؤثرتين بـ درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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