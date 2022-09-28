مطبات وكلبشة سيارات.. 5 إجراءات صارمة لـ فرض الانضباط فى الوراق (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، تمكنت الأجهزة المعنية برئاسة زكى ممدوح سلام، رئيس حى الوراق، وبناء على تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، من ضبط سيارة تلقى بالمخلفات بالطريق العام.
وتم تركيب مطبات صناعية بعدد من الشوارع لمنع السير عكس الاتجاه، وكلبشة السيارات للانتظار الخاطئ وإعاقة الحركة المرورية أمام السيارات والمشاة؛ لعدم التعدى على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى.
وتم تركيب مطبين صناعين بشارع الغاز وبطىء الغاز؛ لمنع سير السيارات بالاتجاه العكسى للحد من الحوادث و لتسهيل الحركة المرورية، كما تم ضبط سيارة مخالفة تقوم بالقاء المخلفات بالطريق العام بنطاق الحى، فضلا عن رفع المخلفات والأتربة وكنس وتجريد منطقة سيدى عبدالعزيز.
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