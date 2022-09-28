رئيس جامعة طنطا: نعمل على اكتشاف النوابغ فى جميع المجالات

جاء ذلك، فى بيان صادر عن جامعة طنطا، مساء أمس الثلاثاء، هنأ فيه رئيس الجامعة طلاب كلية العلوم الفائزين بالمركز الثالث فى مسابقة "صناع التغيير" لعام 2022، وحصولهم على مبلغ مالى لتمويل مشروعاتهم البحثية، مشيدا بنبوغ الطلاب وتفوقهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة فى المسابقة.
وشدد رئيس جامعة طنطا على ضرورة تنمية روح الانتماء والمنافسة؛ لاكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ فى جميع المجالات، وخصوصا مجالات العلوم والتكنولوجيا، إيمانا بأنها أحد الركائز الأساسية فى بناء مستقبل مشرق يساهم فى رسم معالم الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، إن مبادرة "باحثون ما قبل التخرج" هى مبادرة طلابية تابعة لكلية العلوم تم تأسيسها منذ 3 سنوات وتهدف إلى تعليم الطلاب أساسيات البحث العلمى والنشر الدولى والتميز فى مجال ريادة الأعمال.
وتابع: "تهدف إلى تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وقد حصل فريق المبادرة على دعم مالى بقيمة 50 ألف جنيه؛ للمساعدة فى تمويل المشروعات البحثية المقدمة منهم".
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