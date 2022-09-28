حكم إيداع الأموال فى البنوك.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

جدة - نرمين السيد - حكم وضع الأموال فى البنوك
وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، نصًا: "إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا فى شيء، بل هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم".
وأضافت الإفتاء: "الأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022
وكانت دار الإفتاء قد كشفت عن حكم الاحتفال بـ المولد النبوى الشريف 2022، موجهة الرد على من يقول إنه بدعة.
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... وقالت دار الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "المولد النبوى الشريف شاهد على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكر لله تعالى على هذه المنَّة، كما قال تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خير مما يجمعون".
طالع نص الفتوى على موقع الإفتاء من هنا
وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى كل عام هو أمر أمر مستحب ومشروع ولا بدعة فيه مطلقا كما يردد البعض، وله أصله فى الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحد يُعتد به".
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تعظيم واحتفاء وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لافتة إلى أن تعظيم النبى الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاء والفرح به أمر مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التى هى ركن الإيمان".
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022
وتابعت الإفتاء: "المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوى: يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد فى مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا".
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... وسردت دار الإفتاء عدة أدلة على حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف من القرآن والسنة، وأقوال الفقهاء، حيث قالت: فمن الكتاب الكريم، قوله تعالى: "وذَكِّرهم بأَيامِ الله".. ومِن أيام الله تعالى: أيامُ نصره لأنبيائه وأوليائه، وأيام مواليدهم، وأعظمُها قدرًا مولدُ الحبيب المصطفى والنبى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم.
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