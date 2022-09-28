حكم إيداع الأموال فى البنوك.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

جدة - نرمين السيد - حكم وضع الأموال فى البنوك

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، نصًا: "إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا فى شيء، بل هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم".

وأضافت الإفتاء: "الأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

وكانت دار الإفتاء قد كشفت عن حكم الاحتفال بـ المولد النبوى الشريف 2022، موجهة الرد على من يقول إنه بدعة.