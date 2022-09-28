الإفتاء تعلن انطلاق حملة جديدة بداية من شهر أكتوبر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حملة دار الإفتاء من أجل حياة سعيدة

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتمكاعى فيسبوك: "تنطلق بإذن الله حملة من بداية شهر أكتوبر 2022، بعنوان من أجل حياة سعيدة.. لتسكنوا إليها"، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الإفتاء المصرية: "فيس بوك – تويتر – إنستجرام – تليجرام".

وأضافت: "الحملة الجددية تأتى؛ للمساهمة في تأسيس أسرة مصرية متماسكة وأكثر استقرارًا، بجانب معالجة الخلافات داخل الأسرة، ومن ثَمَّ الحد من انتشار نِسَب الطلاق في المجتمع وذلك بمعالجة أسباب هذه الظاهرة وآثارها السلبية، وإيراد جملة من النصائح والإرشادات التي تصلح أن تكون أساسًا متينًا لبناء علاقة قوية متماسكة بين كلا الزوجين".

واستطردت دار الإفتاء: "الحملة تتضمن ما يلى: "بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات... تقديم الدعم المعرفي والمهني للعمل على نجاح الأسر في تحقيق أهدافها نحو السعادة والرفاهية... تحصين بيت الزوجية ووقايته من التعرض للعواصف والمخاطر التي قد تهدد استقراره؛ وذلك بتقديم إجراءات عملية لمواجهة المشكلات وحلها.... ترسيخ مبدأ الفضل والإحسان في التعامل بين الزوجين، وما له من أثر على إرساء معاني الود والتراحم... تفعيل الشراكة والتعاون والتكامل بين الأزواج، لتأسيس العلاقة بينهم على المسؤولية والاحترام".

حملة دار الإفتاء من أجل حياة سعيدة

وتابعت الإفتاء: "تتضمن الحملة تجسيد الآداب الاجتماعية في صلة الأهل والجيران والأقارب، وبيان حدود هذه العلاقات.... بناء القدرة على إدارة رشيدة لميزانية الأسرة، من خلال الموازنة بين الدخل والإنفاق، وما في ذلك من الوقاية من الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل معها حال حصولها... إرشاد الزوجين إلى كيفية تربية الأولاد، والتعامل معهم نفسيًّا وسلوكيًّا، واجتماعيًّا؛ فالأسرة هي بيئة الأبناء الأولى، ويؤثِّر استقرارها في تكوين سماتهم الشخصية وسلوكهم تجاه غيرهم... ربط الزوجين بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بما يضمن للأسرة استقرارها ورقيها وسعادتها".