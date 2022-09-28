حياة كريمة.. توفير شنط مدرسية وسداد المصروفات الدراسية لـ 80 طالبا ببلطيم

جدة - نرمين السيد - شهدت نقابة المعلمين بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة "راجعين نتعلم" إحدى مبادرات مؤسسة "حياة كريمة" لتوزيع شنط مدرسية تشمل كل مستلزمات المدرسة، لـ80 طالبا من طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، المنتمين لأسر من غير القادرين بالبرلس وببلطيم، إضافة لسداد المصروفات الدراسية لهم، بحضور إسلام طه معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والسيد إسماعيل مدير إدارة بلطيم التعليمية، وعدد من القيادات.





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