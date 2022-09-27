مافيهاش عاطل.. قرية مصرية بها 800 مصنع وتصدر منتجاتها للخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:30 مساءً - قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محرّم، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أخبره بأن هناك قرية مصرية يوجد بها 800 مصنع؛ وتصدّر حوالي 80% من منتجاتها.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الدكتور هلال أخبره، على هامش افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مشروعات قومية اليوم، بأن هذه القرية «مفيهاش واحد عاطل».

وتابع أحمد موسى: «عاوز كل قرية فيها مصنع زي كدة لمواجهة البطالة، وعندي 100 مليون بيزيدوا، وفي الأزمات اللي فيها العالم؟؛ معندناش مشاكل في حاجة ولا شيء ناقص».

وأكد أحمد موسى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه، اليوم، محافظ البنك المركزي بإنهاء معوقات الاستثمار خلال شهر أو شهرين، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من خلال التصنيع المحلي وتوطينه واستقطاب الخبرات الخارجية، وتدريب العمالة المصرية.