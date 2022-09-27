وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل منح المصريين بالخارج امتيازات تشجيعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:30 مساءً - قالت السفيرة سهى جندي، وزيرة الهجرة، إنه منذ توليها المسئولية وتعمل على مساعدة المصريين بالخارج في منحهم امتيازات تشجعهم على الإسهام بزيادة تحويلات العملة الصعبة إلى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنها تعمل بشكل مكثف على مسارين أحدهما يشمل محفزات يتم الاستفادة منها.

ولفتت السفيرة سهى جندي، وزيرة الهجرة، إلى أن أول هذه المحفزات هو دراسة منح المصريين في الخارج تسهيلات في تذاكر الطيران السنوية؛ تحفيزًا لاستقلالهم طائرات الشركة الوطنية.

وتابعت السفيرة سهى جندي، أن هناك نوعين من الطيران عالميًا؛ أحدهما رخيص الثمن لكنه دون خدمات، وهناك لافتة الطيران الوطني المماثل والذي يكون ذو خدمة أفضل، ويساعد الراكب على الوصول للدولة الأم بخط مباشر دون الاستعانة بترانزيت.

وأوضحت أنه يتم الترويج لهذه الامتيازات بشكل مباشر عن طريق السفارات المصرية بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية، بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي وجروبات الجاليات المصرية في هذه الدول، وإيميلات المصريين بالخارج