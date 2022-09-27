الهجرة: الشاب المصرى المريض فى موزمبيق يعود للقاهرة غدا لاستكمال العلاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الحالة الصحية للشاب المصرى "أحمد حسين عبد الفتاح" والذى كان يعمل فى دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، حيث حدثت له تداعيات صحية معقدة، ومن المقرر وصوله صباح غد الأربعاء على الطائرة القادمة من نيروبى إلى مطار القاهرة الدولى.





وأوضح بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، أن الشاب المصرى كان قد نُقل فى وقت سابق منذ 4 أيام إلى المستشفى المصرى القبطى فى كينيا لاستكمال علاجه قبيل عودته إلى أرض الوطن.

وأشادت وزيرة الهجرة بالجهد الكبير الذى قام به الأنبا بولس أسقف الكنيسة القبطية المصرية والأطباء المصريين فى كينيا لاستقبال الشاب المصرى، لاستكمال علاجه بالمستشفى القبطى بنيروبى على نفقتهم، وتلقيه علاجًا يساعد على تحسن حالته لتسمح بالسفر إلى مصر، بعد قرار الأطباء بإمكانية نقله بأمان.

وذكرت بانه قد تم تشكيل فريق متخصص قام بالتواصل مع المستشفى التى يتلقى فيها الشاب المصرى علاجه بموزمبيق؛ للتأكد من الحالة ومعرفة كافة التفاصيل والتقارير الخاصة بها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وعلاجه على نفقة المستشفى باعتباره مواطنًا مصريا فى حاجة إلى تلقى العلاج، كما قامت الكنيسة القبطية بتكليف طبيب لمصاحبة "أحمد" وتقديم الرعاية الطبية له على متن الطائرة، وتكفلت بتوفير تذكرة طيران الطبيب المرافق.

وتقدمت السفيرة سها جندى، بالشكر إلى الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، ووزارة الصحة لتوفير عربة إسعاف مجهزة بطاقم من الأطباء والمسعفين، لاستقبال الشاب بالمطار ونقله لمستشفى دار الشفاء؛ حيث تم توفير غرفة رعاية مركزة بها لاستكمال العلاج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن ما حدث من تواصل وتنسيق وجهد وإجراءات بين وزارتى الهجرة والخارجية والكنيسة القبطية فى كينيا والجاليتين فى موزمبيق وكينيا وأسرة الشاب أحمد وكافة الجهات التى قامت بجهد بارز، يعد نموذجا متميزا للعمل المصرى المشترك بين أبناء الدولة المصرية الواحدة فى عدد من الدول الإفريقية فى وقت واحد، حيث تكاتفت جهود الجميع لإنقاذ الشاب المصرى فى صورة جديدة تعكس روح الجمهورية الجديدة التى تعنى بالاهتمام بالمواطن وسلامته مهما بعدت المسافات، واختتمت وزيرة الهجرة بتمنى الشفاء العاجل والسلامة للشاب المصرى.

وكانت قد بدأت متابعة الشاب المصرى "أحمد حسين عبد الفتاح" المقيم فى موزمبيق، منذ رصد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استغاثته هو وأصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نظرًا لسوء حالته الصحية جراء تداعيات تعرضه لعدد 6 جراحات تم إجراؤها فى موزمبيق، مطالبين بسرعة نقله إلى مصر لعلاجه فى مصر، حيث تم على الفور التواصل مع كافة الجهات المعنية للتنسيق لنقل الشاب المصرى واستكمال علاجه، بالإضافة إلى التواصل مع الكنيسة القبطية فى كينيا والمسئولين فى موزمبيق وكينيا وأسرة وأصدقاء الشاب المصرى الذين لم يتركوه لحظة وكانوا دائمى السعى لتوفير اى وسيلة ينقل بها لاستكمال العلاج.