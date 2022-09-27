تعليم الغربية تتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، متابعة 160 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، فى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده حسن اليوم الثلاثاء، مع قيادات المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، وتم التوجيه خلاله بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.

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