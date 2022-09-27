توجيهات من جامعة المنيا بشأن المصروفات والإقامة بالمدن

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، استعداد الجامعة لبدء العام الجامعى الجديد، والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لكافة كليات الجامعة، والبدء فى رفع المقررات الدراسية، على أن يكون آخر موعد لرفع المقررات لجميع الكليات على منصة الجامعة التعليمية وبالتوازى مع منصة "ثنكى" الجديدة فى الثامن من شهر أكتوبر القادم.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام فرحات، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذى للمعلومات، والمستشار القانون، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.

وأشار إلى أنه لا زيادة فى المصروفات الجامعية، سواء كانت مصروفات دراسية، أو مدن جامعية، أو الكتاب الجامعى الإلكترونى، بجانب تقديم كافة سبل الدعم لأبناء الجامعة من ذوى الهمم، انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية الداعمة لطلابها.

ووافق المجلس على صرف مكافأة لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة لما بذلوه من جهد استعدادا لبدء الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى..وأقر المجلس ميثاق الأخلاقيات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقواعد والضوابط والأسس الأخلاقية المنظمة لعمل الهيئة المعاونة والبحث العلمى والملكية الفكرية والتزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى منظومة التعليم الإلكترونى، وأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

ووجه فرحات بنشر مبادئ الميثاق ومحاوره وضوابطه بجميع مجالس الكليات والأقسام وتعمميها لتكون جزءا أصيلا فى منظومة العمل بالجامعة.. كما وجه بتحديد الآليات والأنشطة والمسئوليات الرئيسية المطلوبة بجميع الكليات لتحسين معايير التصنيف الدولى بإنشاء وحدة للتصنيف الدولى بالجامعة، يضم إليها نخبة من الأساتذة ذوى الخبرة، ويكون هدفها وضع الممارسات التى تعكس أنشطة جميع الكليات، وتنمية أسس التصنيف الدولى، والإنتاج البحثى، ورفع سمعة الجامعة العلمية، ومتابعة الخريجين باعتبارهم أهم المخرجات الجامعية.

وقال إنه فى إطار تكامل الخدمات الإلكترونية تم إطلاق بوابة الجامعة الرقمية بصورتها الجديدة لتضم جميع الخدمات الرقمية والتعليمية التى تتيحها الجامعة بما يضمن سهولة الوصول للمعلومات بفاعلية والتحديث المستمر.

ووجه بإنشاء وحدة للاستدامة البيئية تتكامل وتترابط مع الاستراتيجية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التى تدعمها القيادة السياسية، ووضع خطة لممارسات الاستدامة داخل الجامعة وآليات ترشيد الكهرباء والمياه لخدمة هدف الجامعة بأن تكون "جامعة ذكية خضراء"، بالإضافة للاستفادة من مشروعات التخرج للطلاب وتوجيهها نحو خدمة أهداف التغيرات المناخية والاستدامة والتحول الرقمى، مؤكدا انطلاق الأسبوع البيئى بالكليات اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر القادم.

وأوضح أن محو أمية مواطنى المحافظة واجب أخلاقى ووطنى ومهنى لجميع منتسبى الجامعة نظرا لكثافة نسب أعداد الأميين بالمحافظة، مشددا على أن يكون للجامعة دورها الجوهرى فى مواجهة الأمية والقضاء عليه، وذلك بإلزام جميع الطلاب بالكليات المعنية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة بمحو أمية مواطن كل عام بحد أدنى 4 مواطنين يتم محو أميتهم خلال أربعة سنوات الدراسة كشروط للتخرج.