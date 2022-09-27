قرار جمهورى بتعيين الدكتور أحمد غنيم عميدًا لكلية الطب البشرى بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - وذكرت جامعة طنطا فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الدكتور أحمد غنيم حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1993، ودرجة الماجستير فى طب وجراحة العيون من جامعة طنطا عام 1998، ودرجة الدكتوراة فى طب وجراحة العيون من جامعة الزقازيق عام 2004.
وتم تعيين الدكتور أحمد غنيم معيدًا بكلية الطب بجامعة طنطا عام 2001، ومدرسًا مساعدا عام 2004 وتدرج فى الوظائف حتى وصل لدرجة أستاذ عام 2017، وشغل بعد ذلك العديد من المناصب الإدارية كمدير لمستشفى الرمد، ومشرف عام على المستشفيات الجامعية، وعين عميداً للكلية عام 2019.
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