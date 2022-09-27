محافظ الغربية: استمرار التطوير لإظهار المحافظة بصورة حضارية وجمالية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، إن المحافظة تعمل على إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47،7 مليون جنيه ليصبح متنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود، وكذلك محورا مروريا يساهم فى تخفيف الاختناق المرورى الذى يعانى منه مدخل المدينة.





وأكد المحافظ أن التطوير مستمر فى كل مدن المحافظة لإظهارها بصورة حضارية مميزة، والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية. جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها المحافظ اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشاريع الرصف والتطوير الجارية التى تشهدها المحلة الكبرى وسمنود وطنطا، حيث تفقد أعمال الرصف والتطوير بحى ثان المحلة وشارع البحر بإجمالى تكلفة 58 مليون جنيه، وأعمال المرحلتين الثانية والثالثة من كورنيش المحلة الذى يتم إنشاؤه بطول 5300 متر على 3 مراحل.

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