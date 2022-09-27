بحضور البابا تواضروس.. ختام احتفالية مرور مائتى عام على فك رموز حجر رشيد

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، احتفالية قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية بمناسبة مرور مائتى عام على حل رموز اللغة المصرية القديمة بواسطة العالم الفرنسى شامبليون27 سبتمبر 1822.





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