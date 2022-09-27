تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ834 ألف منتفعة خلال الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ834 ألف منتفعة من خلال حملة إعلامية موسعة تم تنفيذها بـ22 محافظة خلال الفترة "4 - 22" سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لتنظيم الأسرة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة - فى بيان اليوم الثلاثاء- إنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة بما ينعكس بشكل إيجابى على خفض معدلات المواليد الحالية، قامت الوزارة بزيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية، وبما يتفق مع خطة الدولة الرامية لخفض معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ656 ألف منتفعة، كما وفرت الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة مثل الحبوب المركبة الجيل الرابع والحبوب الأحادية الجيل الثالث، وغيرها كتدخلات جديدة للوسائل بالإضافة للوسائل التقليدية، بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحفاظًا على صحة الأمهات والأطفال.

وأشار إلى تعاون وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال مد العيادات الجامعية بوسائل تنظيم الأسرة والمواد الإعلامية التوعوية، حيث تم افتتاح عيادة مدعمة بوسائل تنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة الأزهر بالشرقية "المركز الدولى الإسلامى" والتى تعد واحدة من ضمن 25 عيادة جامعية تم افتتاحها، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض وخاصةً تركيب اللولب أثناء القيصرية والذى يتم تنفيذه بـ137 مستشفى على مستوى الجمهورية.

من جهته، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إنه تم تنفيذ الندوات الإعلامية قبل وأثناء الحملة بطرق غير تقليدية للإعلان عن الحملة ورفع وعى الجمهور بخدمات ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والأسرة، بهدف زيادة الاهتمام بصحة الأم والطفل وزيادة الوعى بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكيد على حقوق الصحة الإنجابية وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تكثيف الوعى بخدمات تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة قرى حياة كريمة، وذلك ضمن سعى قطاع السكان وتنظيم الأسرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية لمشروع تنمية الأسرة، والعمل على دعم الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لرفع وعى الشباب بمفهوم ومردود تنظيم الأسرة من خلال القوافل الخدمية التوعوية التى تقدم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "إحنا معاكى" على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.