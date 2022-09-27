سينما الشعب «المتحدة» تدعم الهوية الوطنية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى وذلك بحضور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وهشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أهمية البروتوكول الذى يعد نجاحًا جديدًا للمتحدة فى دعم الهوية الوطنية، وينص البروتوكول على عرض أحدث أفلام السينما للأهالى والأسر. كما يساهم البروتوكول فى زيادة دور العرض التابعة للمشروع فى المحافظات، وتتضمن الأعمال المعروضة موضوعات هادفة بأسعار رمزية، وثمنت وزارة الثقافة المشروع حيث إنه سيعرض أفلامًا هادفة وتوعوية.

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