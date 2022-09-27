جدة - نرمين السيد - أكدت المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومى للمرأة إيزيس محمود، أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، ومتابعتها على الأرض، والوصول لأكبر عدد من الفتيات وإحداث تغيير إيجابى.





جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية التى نظمها المجلس لتدريب المدربين للميسرات فى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ميسرات من محافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية والقليوبية. وأشارت إلى أن هذا اللقاء التدريبى لفريق "دوى" يأتى فى إطار إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة التى بدأ المجلس فى تنفيذها منذ العام الماضى وتتضمن التعريف بأهداف مبادرة "دوى" ويناقش مقدمة حول التغيير السلوكى والمجتمعى، بالإضافة إلى نقل مهارات إدارة الحوار بالدوائر لتطبيقها مع طالبات وطلاب المدارس بتلك المحافظات. وأوضحت أن دوائر الحكى لمبادرة "دوى" تهدف إلى توفير مناخ آمن للفتيات لإجراء حوار والتعبير عن آرائهن وأفكارهن فى العديد من الأمور الخاص بهن وبمجتمعاتهن المحيطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قومى المرأة»: نولى اهتماما كبيرا لتنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.