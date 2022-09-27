تشغيل منظار spyglass للقنوات المرارية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، واستمرارًا فى تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصرى داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، واستكمالًا لما بدأته الهيئة من مواكبة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطب الحديث عالميا والاستفادة منها من خلال ما تشهده جميع مستشفيات ومعاهد الهيئة من تطوير شامل على مستوى العنصر البشرى، وكذلك البنية الطبية الأساسية من تجهيزات حتى ينعكس ذلك التطوير على ما تقدمه الهيئة من خدمة طبية وانسانية راقية تواكب الجهود الحالية التى تبذلها الدوله للارتقاء بكل نواحى الحياة.

فى هذا الإطار، صرح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن استراتيجية الهيئة المستدامة هى توفير خدمات طبية متميزة ومتفردة داخل وحداتها لتكون بمثابة مرجع لجميع المراكز الطبية المحيطة بها، ولتقوم بدورها البحثى والتعليمى والتدريبى للكوادر الطبية الشابة بجميع الوحدات سواء داخل الهيئة أو خارجها، بما يوفر على الدولة عبئ تقديم نفس الخدمة فى الوحدات المجاورة، مما يتيح تنوع الخدمات الطبية فى ذات المنطقة وتوفير النفقات للمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الطبية، وهو هدف نسعى لتحقيقه بجميع وحداتنا على مستوى الجمهورية فى جميع التخصصات الطبية، ومن هذا المنطلق تم تشغيل أحدث إصدار لمنظار القنوات المرارية "الجاسوس" SpyGlass ليقدم الخدمة لمواطنى القاهرة الكبرى، ويصبح المركز نقطة انطلاق علمية وتدريبية لجميع الأطباء لنقل الخبرات إلى الصفوف التالية من شباب الأطباء ، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بنفس الكفاءة والتميز والقدرة على تطويرها كلما أمكن ذلك.

وأفاد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بأن وحدة المناظير المتطورة AGEU بالمستشفى من الوحدات الرائدة فى هذا المجال، وتم تجهيزها على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة الغير مسبوقة داخل المستشفيات الحكومية، وذلك بتوفير أحدث أجهزة مناظير الأمعاء الدقيقة ومناظير الموجات الصوتية والمناظير فائقة الصغر، وذلك لتصبح أحدث وحدة لتشخيص وعلاج أورام ونزيف الجهاز الهضمى، وساهم فى ذلك وجود نخبة من أكفاء الاستشاريين والمتخصصين بهذا المجال، وتم اليوم بدء العمل بأحدث إصدار لمنظار القنوات المرارية "الجاسوس" SpyGlass cholanioscope ويطلق عليه الجاسوس لاعتماده على اسلوب مبتكر لدخول القناة المرارية خلاف المنظار التقليدى ERCP، وتأتى أهمية المنظار الجديد فى أنه يقوم بتفتيت الحصوات العملاقة التى لا يمكن علاجها إلا بالجراحة، كما يمكنه أخذ عينات من جدار القناة المرارية لتشخيص الأورام دون الحاجة إلى التدخل الجراحى، بما يوفر عبئ مادى ومعنوى على أهلنا من المرضى ، وذلك حرصًا منا على توفير أفضل الخدمات الطبية المتاحة للمريض المصرى.

وأضاف أن الوحدة تعتبر من أكبر وأحدث وحدات المناظير بمصر والشرق الأوسط وتقوم بعمل جميع مناظير الجهاز الهضمى التشيخصية والعلاجية وتتميز بوجود مناظير متطورة مثل منظار الموجات فوق الصوتية لتشخيص حالات أورام الجهاز الهضمى والبنكرياس، كما يمكن من خلالها علاج الإنسداد المرارى ، كما تتوفر مناظير الأمعاء الدقيقة لعلاج أمراض نزيف وأورام الأمعاءالدقيقة، وتم مؤخرًا إدراج خدمة الفراغ الثالث للمناظير والتى تهدف إلى استئصال الأورام فى المراحل الأولى دون الحاجة إلى اللجوء للجراحة.

يذكر أن الوحدة تعمل على مدار الأسبوع والعمل مستمر بها بنظام الطوارئ فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية حتى تتعاظم الاستفاده من هذه الوحدات المتطورة التى تضمها الهيئة بين جنباتها للوصول بالخدمة الطبيه التى تراعى الجانب الإنسانى للمواطن المصرى بما يلائم ما ننشده نحو بناء الجمهوريه الجديدة.