نقابة المهن التمثيلية تحيل الفنان فكرى صادق لتحقيق عاجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:30 مساءً - قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى إحالة الفنان فكرى صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة، للوقوف على حقيقة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه، وتنال من زملاء فنانين في ذمة الله .

يذكر أنه حالة من الجدل أثارها الفنان فكري صادق بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان سعيد صالح، اعتبرها البعض تقليلا من شأن نجم كبير، مما دفع ابنة الفنان الراحل للرد.

وكان الفنان فكرى صادق قد قال:«أنا بالنسبة لي عادل إمام.. سعيد صالح ممثل عادي، فيه كتير زي سعيد صالح».

وقال فكري صادق، إن فيلم سلام يا صاحبي يُعد بداية تعرف الشارع المصري عليه كممثل رغم مشاركته في الفيلم بـ3 مشاهد فقط، مضيفا: ربنا وفقني في الفيلم بطريقة غريبة جدا.

رغم أن حديث فكري صادق لم يكن عن سعيد صالح في الأساس وكان عن مشاركته في فيلم سلام يا صاحبي، إلا أنه عند ورود اسم سعيد صالح باعتباره أحد أبطال الفيلم مع الفنان عادل إمام، علق صادق قائلا: «أنا بالنسبة سعيد ممثل عادي، عادل إمام لن يتكرر".