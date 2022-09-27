البابا تواضروس يرأس احتفالية معهد الدراسات القبطية بفك رموز حجر رشيد

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل، احتفالية قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية بمناسبة مرور مائتى عام على حل رموز اللغة المصرية القديمة بحجر رشيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى وأساقفة الكنيسة.





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