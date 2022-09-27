فى اليوم العالمى للسياحة.. علامات مهمة فى نهضة مصر بالقطاع (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" العلامات المهمة فى النهضة بالقطاع السياحى، من بينها أن الدولة تستهدف زيادة إيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار، كما افتتحت مصر مشروعات ضخمة أبرزها طريق الكباش، كما تستعد الدولة لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصرى الكبير.
وتمكنت الدولة من تطوير الأهرامات بتوفير أتوبيسات وافتتاح المحلات، كما ارتفع إجمالى المتاحف فى مصر لـ 43 فى 2021، ووصل عدد المطارات المدنية فى 2022 إلى 26 مطارًا، كما وضعت الدولة 50 مليار جنيه لدعم السياحة لمواجهة تداعيات كورونا.
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