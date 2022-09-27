آمنة: مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن جدية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة منذ 2014 تبنت عددا من البرامج والمشروعات تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تركز على النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة بما يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ويضمن تحقيق التكامل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بين أبعاد التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفالية الخاصة بتوقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع شركات خاصة عقود المرحلة الأولى لتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، التى ستقام فى محافظات الشرقية والسويس والأقصر والفيوم خلال فترة من 18 إلى 24 شهرا باستثمارات إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف هشام آمنة، أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولى الخاصة بمشروع المستودعات الاستراتيجية هو خير دليل على أن "الإنسان محور التنمية" وهو المحرك الرئيسى لكل جهود الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هدف الأمن الغذائى، تتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف "آمنة" أن الوزارة تولى هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وكذلك تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

وثمّن الجهود الحثيثة لدعم مشروع المستودعات لتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية تكفى على مدار العام بالاستهلاك المطلوب، الذى يأتى تنفيذه فى توقيت يعانى فيه الاقتصاد العالمى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا اللذين نجما عنهما تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، بما فيها التضخم وغلاء الأسعار، والاضطرابات فى سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحقيق الأمن فى مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.

وأشاد الوزير بإيجابيات هذا المشروع، الذى يعد نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر فى تحسين جودة حياة المواطنين فى المحافظات، لما له من كثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية ومنها إسهامه فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع الرئيسية والاستهلاكية، كما يهدف كذلك لخلق فرص استثمارية وإشراك القطاع الخاص فى الإنشاء والإدارة والتشغيل وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع فى محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، سيستتبعها مرحلة ثانية بنطاق القاهرة الكبرى، كفر الشيخ والإسماعيلية؛ بما يضمن التوزيع الجغرافى العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.

وأكد "آمنة" أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات لن تدخر جهدًا فى دعم هذا المشروع العظيم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.