السفير المصرى فى أيرلندا يقدم أوراق اعتماده

جدة - نرمين السيد - وأُجريت له مراسم تسليم أوراق الاعتماد بمقر القصر الرئاسى فى العاصمة دبلن، حيث عزف السلام الوطنى للبلدين، وأعقبه استقبال رئيس أيرلندا للسفير محمد ثروت سليم وتهنئته على توليه مهام عمله رسميا، متمنيا له التوفيق والنجاح فى مهمته.
وأكد السفير محمد ثروت سليم على مدى الاهتمام الذى توليه مصر بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا، والارتقاء بالتعاون المشترك فى كل المجالات التى تحظى باهتمام البلدين.
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