وزير التعليم: دراسة وطنية لتقييم مستوى الطلاب بالتعاون مع البنك الدولى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فاعليات مراجعة تقرير الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وفى كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أنه فى إطار ترشيد الإنفاق لابد من البناء على ما تم من تطوير فى المجال التعليمى، وتعمل الوزارة الآن على استكمال خطة الدولة لتطوير التعليم المصرى التى بدأت فى 2018، مع إمكانية التغيير فى آليات التنفيذ التى تجعل هذا التطوير حقيقى يشعر به كل مواطن مصرى.

وأشار حجازى، إلى أن ترشيد الإنفاق فى الوزارة يتضمن تعظيم الاستفادة من النماذج الناجحة بوزارة التربية والتعليم مثل: مدارس النيل، ومدارس STEM، والمدارس المصرية اليابانية، والمدارس الحكومية الدولية.

وأكد وزير التعليم أنه ضمن هذا الإطار، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع كل الوزارات والجهات المعنية؛ لبناء الإنسان المصرى؛ وفقا للاستراتيجية التى أطلقها رئيس الجمهورية عام 2018 فى جامعة القاهرة،.

وتابع: على سبيل المثال لا الحصر، تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الشباب والرياضة فى العديد من المجالات؛ منها اكتشاف ورعاية الموهوبين، كما تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الثقافة لإثراء الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى قضية الإتاحة والتسرب من التعليم، مؤكدا أن هذا التكامل يحقق الفاعلية ويرشد الإنفاق.

وواصل: أحد الموضوعات الملحة هو العمل على تقييم التطوير، مشيرا إلى أن هناك دراسة وطنية تعدها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى؛ لتقييم مستوى أبنائنا الطلاب، قبل وبعد الصف الرابع الابتدائى، حتى يكون له قيمة تشخيصية نستطيع من خلالها علاج أوجه القصور، فضلا عن أن هناك استبيانات للمعلمين وأولياء الأمور وللطلاب.

وأكد على ضرورة تدريب المعلمين وذلك بزيادة وتنمية المهارات والجدارات المختلفة لديهم، مضيفا أن الوزارة تتبع أحدث الطرق الحديثة فى الموازنات كواحدة من آليات التطوير من خطط الوزارة فيما يخص الماليات، أما فيما يخص التكامل مع المنظمات فى المجتمع المدنى للمشاركة فى القضاء على محو الأمية والتسرب من التعليم فالوزارة تهتم بتلك القضايا الهامة.

ووجه الدكتور رضا حجازى من خلال حديثة لمسئولى المالية بالوزارة، أن الحكومة المصرية شرعت فى تطوير التعليم منذ عام 2018، وذلك من خلال التطوير والإبداع وفى ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، مؤكدا ضرورة اكتشاف مهارات وجدارات تساعد الطلاب على المواكبة مع التطوير وإعداد الطلاب لاشتراكهم فى مسابقات ومنافسات ليستطيع التعبير عن نفسه، مؤكدا ضرورة زيادة الوعى لدى أولياء الأمور بالاهتمام بما استفاده الطالب من التعليم أكثر من الحصول على الشهادة فقط.

وأشار إلى أن التوصيات التى وردت من خلال التقرير ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم جميعا، نرى أنها توصيات إيجابية وفعاله ويتم التنسيق مع الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية، كما شدد الدكتور رضا حجازى بضرورة التركيز على الطفولة المبكرة فهم المستقبل، فهى السنوات الذهبية للطفل، حيث ينمو معدل ذكائه لأعلى معدل، مؤكدا على دور الأسرة فى التربية، والمهارات الحياتية، التنشئة السليمة والتكاتف معا من أجل نشء جيل سليم منذ الصغر.

ووجه حجازى بضرورة الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم فى بداية العام الدراسى، وتوفير كافة السبل التى تجذب الطالب للمدرسة وتحقيق الانضباط المدرسى، مؤكدا أن عودة الطلاب للمدرسة فى العام الدراسى الجديد هدف استراتيجى لأن المدرسة لها دور اجتماعى هام فى بناء شخصية الطالب وفقا لرؤية مصر 2030.