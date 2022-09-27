جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الأهمية القصوى التى توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، والجهود التى تبذلها الخارجية المصرية من خلال سفاراتها بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
يأتى ذلك استمرارا للتعاون والتنسيق القائم بين السفارة المصرية فى برن ومكتب الثقافة الفيدرالى السويسرى، والذى كان قد تمخض العام الماضى عن استلام السفارة سبع قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة فى أغسطس 2021 تشمل جزء من تمثال سيدة من الألباستر، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، وغطاء لإناء كانوبى من الحجر ممثل بالشكل الآدمى، وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، وكذلك لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، بالإضافة إلى إناء من الألباستر أسطوانى الشكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة المصرية فى سويسرا تنجح فى استرداد تمثال أثرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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