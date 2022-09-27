السفارة المصرية فى سويسرا تنجح فى استرداد تمثال أثرى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الأهمية القصوى التى توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، والجهود التى تبذلها الخارجية المصرية من خلال سفاراتها بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

يأتى ذلك استمرارا للتعاون والتنسيق القائم بين السفارة المصرية فى برن ومكتب الثقافة الفيدرالى السويسرى، والذى كان قد تمخض العام الماضى عن استلام السفارة سبع قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة فى أغسطس 2021 تشمل جزء من تمثال سيدة من الألباستر، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، وغطاء لإناء كانوبى من الحجر ممثل بالشكل الآدمى، وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، وكذلك لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، بالإضافة إلى إناء من الألباستر أسطوانى الشكل.