نهائي البطولة العربية لليد.. الزمالك يتعادل مع الترجي 10/10 في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:29 مساءً - تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الترجي التونسى، بنتيجة 10/10 في الشوط الأول بنهائى البطولة العربية للأندية المقامة بتونس والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل.

ويعول الزمالك فى هذه المواجهة على اللاعبين أصحاب الخبرات مع الشباب، ومن أبرز هؤلاء أحمد الأحمر وأكرم يسرى والواعد حسن قداح، فضلا عن الوافد الجديد شادى خليل الذى يقدم مستويات طيبة منذ قدومه والحارس كريم هنداوى "كاتونجا".

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32/15 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الإثنين قبل مواجهة النهائى.

وفي مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.