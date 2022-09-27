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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن ضوابط تطبيق أعمال السنة، منها أن 20% تمثل من مجموع المادة، كما أن توزيع درجات أعمال السنة للطلاب بواقع 5% للسلوك، و10% اختبار يعده موجه المادة.
كما أن اختبار الشهر يعده موجه المادة على مستوى المدرسة، كما يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر وتطبق على جميع صفوف النقل حتى الثانى الثانوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توزيع أعمال السنة فى العام الدراسى 2022- 2023 (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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