توزيع أعمال السنة فى العام الدراسى 2022- 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن ضوابط تطبيق أعمال السنة، منها أن 20% تمثل من مجموع المادة، كما أن توزيع درجات أعمال السنة للطلاب بواقع 5% للسلوك، و10% اختبار يعده موجه المادة.



كما أن اختبار الشهر يعده موجه المادة على مستوى المدرسة، كما يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر وتطبق على جميع صفوف النقل حتى الثانى الثانوى.