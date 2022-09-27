«حياة كريمة» تطلق سلسلة ندوات توعوية حول قيم العمل التطوعى لشباب الجامعات

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة، أول ندوة توعوية للشباب الجامعى لتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف "نشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى" بين شباب الجامعات، تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





تأتى هذه الندوة فى إطار الدور التوعوى لمؤسسة حياة كريمة وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد أيمن عاشور بالإضافة إلى التنسيق مع كافة رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم 731 والذى أقيم بجامعة السويس. وتعقد المؤسسة سلسلة ندوات بالجامعات لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية، إلى جانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة فى المشروع القومى حياة كريمة. وبدأت مؤسسة حياة كريمة أولى ندواتها بكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك تحت عنوان "التوعية والتعريف بالجهود التنموية فى المشروع القومى "حياة كريمة"، وهى المبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأقيمت الندوة تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. حنان جنيد القائم بأعمال عميد الكلية، وبدعم من د. محمد سامى عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وبحضور آية عمر القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وغادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى للمؤسسة ود. داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة وبحضور طلابى كبير. يأتى ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعى والتوعوى فى تعزيز قيم العمل التنموى والتطوعى ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات والمدارس عبر المشروع القومى حياة كريمة، أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر والعالم، والذى يهدف لإحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين الأكثر احتياجا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.

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