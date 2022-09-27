انت الان تتابع خبر منع وقوف الباعة الجائلين بمحيط المدارس.. قرار جديد من التعليم بالتزامن مع بدء الدراسة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي عبد الله زلطة بالإعلان عن منع وقوف الباعة الجائلين بمحيط المدارس بالتزامن مع بعد العام الدراسي الجديد 2022، وذلك لأنها من أبرز الظواهر المنتشرة حالياً.

تعليمات مشددة لحظر الباعة الجائلين بجوار المدارس

وكشف زلطة أن السبب الأساسي وراء منع وقوف الباعة الجائلين بمحيط المدارس هو الحفاظ على أرواح وسلامى الطلاب من الأكلات الضارة، وأشار أيضاً إلى أن الوزارة انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بها لبداية الدراسة بدءاً من يوم السبت 1 أكتوبر القادم، وهذا لتنفيذ الإجراءات الشديدة للتصدي إلى كورونا.

وأعلن زلطة أنه يوجد العديد من التعليمات المشددة لحظر جميع الباعة الجائلين في محيط المدارس، وهذا بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وسوف يتم توعية كل الطلاب بأهمية تناول الطعام والشراب الخاص بهم وعدم تناول أكل الباعة الجائلين، وذلك للحفاظ على سلامتهم.