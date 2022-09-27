انت الان تتابع خبر سبلايز المدارس .. يبدأ من 500 جنيه وهذه هي محتوياته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت الأسر المصرية التجهيز للعام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق يوم السبت المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2022 في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، من بين الاحتياجات الأساسية التي يتم شراءها خلال هذه الساعات هي “سبلايز المدارس“.ويعتبر “سبلايز المدارس” من أهم احتياجات الطلاب في العام الدارسي خاصة في المرحل الأولي من التعليم والتي تشمل رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، حيث يحتوي على كراسات وأقلام وألوان وغيرها فقط، وأدوات للأنشطة غير الأساسية للطلاب.

أسعار سبلايز المدارس :