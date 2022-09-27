وزير التنمية المحلية: مصانع تدوير المخلفات يخدم ١١ مليون مواطن على مصرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي أهمية مشروع مصرف كتشنر والذي يأتي فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الآخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف.

وأشار وزير التنمية المحلية خلال إعلان اليوم الثلاثا مناقصة مصانع تدوير المخلفات الصلبة إلي ان المشروع يستهدف إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث.