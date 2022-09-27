جامعة الأقصر تعلن إجراءات وموعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدى محمد حسين، إن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات " القدامى - الجدد "، سيتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير "ممتاز " جميع الكليات وتقدير " جيد جداً – جيد" كلية الفنون الجميلة بمبانى المدن الجامعية " الراوى بالأقصر" ما عدا كلية الطب والسياحة والفنادق.





وأوضح - خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية اليوم الثلاثاء - أنه يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير " جيد جدًا – جيد " جميع الكليات وتقدير " ممتاز" كلية الطب وكلية السياحة والفنادق بمبانى المدن الجامعية "بالمدن الجامعية بطيبة" ما عدا كلية الفنون الجميلة، أما بالنسبة للطالبات الجدد يتم تسكين مواليد عام 2005 بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 من عام 2004، جميع الكليات بمدينة "الراوى بالأقصر طالبات"، والطالبات الجدد المحققين نفس الشروط من كلية الطب وكلية السياحة والفنادق يقيمون بالمدن الجامعية بطيبة.

وأشار إلى قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلبة الذكور "القدامى - الجدد"، فسيتم تسكين الطلبة الذكور القدامى مقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير "ممتاز - جيد جدًا" جميع الكليات بمبانى المدن الجامعية طلبة بطيبة، وبالنسبة للطلبة الذكور الجدد يتم تسكين مواليد عام 2005، بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10- حتى 20/9 من عام 2004 بجميع الكليات بمبانى المدن الجامعية طلبة بطيبة.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تسكين جميع الطلاب المحققين لشروط السكن بالمدن الجامعية بدءً من يوم الخميس الموافق 29/9/2022 بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، مشيرا إلى أن يحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول بالمدن الجامعية.

وقدم رئيس الجامعة الجلسة التهنئة لأعضاء المجلس ببدء العام الدراسى الجديد، موجهًا بإتاحة كافة الخدمات المعيشية، وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، يساعدهم فى عملية التحصيل الدراسى.